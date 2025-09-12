Diário do Nordeste
Cuspe, multa, banimento e pedido de desculpas: as polêmicas da NFL na Semana 1

Jalen Carter, Dak Prescott, Lamar Jackson e DeAndre Hopkins são personagens

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 11:15)
Jogada
Legenda: Lamar Jackson, jogador do Baltimore Ravens, durante jogo na NFL
Foto: Bryan M. Bennett / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

A Semana 1 da NFL chegou ao fim e foi marcada por situações polêmicas na principal liga de futebol americano dos Estados Unidos. Entre os fatos curiosos estão cuspe, multa, banimento dos estádios e pedido de desculpas de astro dos Ravens.

O primeiro fato foi um cuspe de Jalen Carter, defensive tackle do Philadelphia Eagles, em Dak Prescott, quarterback do Dallas Cowboys. A liga avaliou a situação e decidiu multar Carter em 57 mil dólares (cerca de R$ 300 mil), mas sem suspensão.

Outra polêmica envolveu um torcedor do Buffalo Bills, que agrediu dois jogadores do Baltimore Ravens, DeAndre Hopkins e Lamar Jackson. Ele foi banido de todos os 30 estádios da NFL após dar tapas nos dois jogadores dos Ravens.

Ainda nesta situação, Lamar Jackson, quarterback do Baltimore Ravens, deu um empurrão no torcedor do Buffalo Bills que o deu um tapa. Após o caso, o jogador pediu desculpas ao torcedor na coletiva de imprensa após a partida.

