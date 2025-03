Cruzeiro x Mirassol: horário, onde assistir, palpites e escalações

Cruzeiro e Mirassol se enfrentam neste sábado (29), às 18h30 (horário de Brasília), pela estreia do Campeonato Brasileiro. A partida será no Mineirão, em Belo Horizonte.

Considerando as histórias de ambos os times, o duelo representa o primeiro jogo da história entre as equipes.

O time de Leonardo Jardim chega para o primeiro jogo da competição após mais de um vez desde seu último jogo oficial, quando foi eliminado pelo América-MG, na semifinal do Campeonato Mineiro, nos pênaltis.



Já o Mirassol, encara o duelo contra a Raposa sendo seu primeiro jogo da história na Série A. O time paulista contou com mudanças no comando da equipe, com Eduardo Barroca sendo demitido no Paulistão. Com sua saída, Rafael Guanaes foi anunciado como o novo treinador.



ONDE ASSISTIR

Jogo exclusivo da Amazon Prime Video.



PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Cruzeiro

Cássio; William, Jonathan Jesus, Fabrício Bruno, Lucas Villalba; Walace, Matheus Henrique, Dudu; Wanderson, Kaio Jorge e Gabriel Barbosa.

Mirassol

Alex Muralha; Lucas Ramon, João Victor, Alan Empereur e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e Gabriel; Negueba (Clayson), Chico Kim e Iury Castilho.