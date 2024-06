Cristiano Ronaldo vai às lágrimas após derrota nos pênaltis do Al-Nassr na Copa do Rei Saudita

Um dos maiores campeões da história do futebol português, o atacante Cristiano Ronaldo não conteve a emoção e chorou copiosamente nesta sexta-feira (31) após a derrota nos pênaltis do Al-Nassr, time em que joga, para o Al-Hilal, na final da Copa do Rei Saudita.

Após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, com direito a três expulsões, sendo duas do Al-Hilal e uma do Al-Nassr, a decisão sobre o título foi para a prorrogação. Com a igualdade no placar permanecendo, foi a vez da disputa de pênaltis.

Cristiano Ronaldo até converteu a penalidade, mas viu três companheiros de time (Alex Telles, Al-Hassan e Al-Nemer) desperdiçarem as cobranças. O Al-Hilal só perdeu duas batidas, e com o placar de 5 a 4, se sagrou campeão do torneio pela 11ª oportunidade.

Após o vice-campeonato, Cristiano Ronaldo caiu no gramado inconsolável. O atacante foi amparado pelos companheiros, e após conseguir se levantar, sentou-se no banco de reservas, ainda chorando muito com o revés.

Cabisbaixo, ele recebeu a medalha e um troféu pequeno de vice-campeonato de Mohammad bin Salman, príncipe herdeiro do trono e primeiro-ministro da Arábia Saudita. Cristiano teve aparição discreta na cerimônia.

Perto do gol 900

A derrota encerra a primeira temporada completa do craque português no futebol árabe. Pelo Al-Nassr, foram 50 gols em 51 jogos na temporada, incluindo os 35 que fizeram com que Cristiano Ronaldo fosse o artilheiro e recordista de gols em uma mesma edição do Campeonato Saudita.

Oficialmente, faltam sete gols para que camisa 7 da Seleção Portuguesa chegue aos 900 tentos anotados na carreira. Aos 39 anos, o atacante estará na disputa da Eurocopa de 2024.

Em 2016, Portugal conquistou o título do torneio diante da França em pleno Stade de France, em Paris, sendo a maior conquista da história da equipe. Ronaldo foi um dos líderes do troféu. A expectativa é de que o atacante também participe da Copa do Mundo de 2026, caso a Seleção se classifique.