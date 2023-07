Copa do Mundo Feminina 2023 começa na madrugada desta quinta: veja onde assistir ao vivo e horário

A Copa do Mundo Feminina de 2023 começa na madrugada desta quinta-feira (20). O jogo de abertura será entre a Nova Zelândia, um dos países-sedes, e a Noruega, às 4h (de Brasília), no Estádio Eden Park, em Auckland. Vale lembrar que a final da Copa será no dia 20 de agosto, no Accor Stadium, em Sidney, na Austrália, o outro país-sede do torneio.

A cerimônia de abertura da Copa acontecerá cerca de duas horas antes da bola rolar para o jogo inaugural no Eden Park. A principal atração será o show da cantora cantora neozelandesa Benee e da rapper australiana Mallrat. As duas cantam a música tema da competição.

ONDE ASSISTIR

O evento será transmitido pela Cazé TV no Youtube.