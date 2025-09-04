Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Copa do Mundo: Espanha vence Bulgária por 3 a 0 em sua estreia nas Eliminatórias

Lamine Yamal foi o destaque da partida

Escrito por
AFP producaodiario@svm.com.br
Jogada
Legenda: Espanha vence a Bulgária por 3 a 0.
Foto: Divulgação/RFEF

A Espanha iniciou sua campanha nas Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026 com uma vitória sobre a Bulgária por 3 a 0 nesta quinta-feira (4), em Sófia, com o jovem Lamine Yamal como destaque da partida.

Os espanhóis lideram o Grupo E com 3 pontos, empatados com a Turquia, que venceu a Geórgia por 3 a 2.

O time do técnico Luis de la Fuente, cujo último jogo havia sido a final da Liga das Nações da Uefa (derrota nos pênaltis para Portugal), dominou a seleção búlgara.

Mikel Oyarzabal, aproveitando passe de Martín Zubimendi (5'), o lateral Marc Cucurella, com seu primeiro gol pela 'Roja' (30'), e Mikel Merino, de cabeça após escanteio cobrado por Yamal (38'), definiram a partida ainda no primeiro tempo.

Na falta de mais gols, o que de mais importante aconteceu no segundo tempo foi o retorno de Rodri e Dani Carvajal, dois jogadores que perderam grande parte da temporada passada devido a lesões.

"Esse tipo de jogo tende a ficar feio se não conseguirmos manter a intensidade e o nível competitivo", afirmou De La Fuente após a partida.

"Fizemos um primeiro tempo muito bom. A equipe estava concentrada desde o início, com ataques, combinações (...) e no segundo tempo faltou um pouco de gás, intensidade. São situações que surgem nesta fase da temporada", analisou o treinador.

A Espanha volta a campo no próximo domingo, contra a Turquia, fora de casa, em confronto entre os favoritos a liderar o grupo e conseguir uma vaga direta para a o Mundial do ano que vem.

Assuntos Relacionados

Jogada

Copa do Mundo: Espanha vence Bulgária por 3 a 0 em sua estreia nas Eliminatórias

Lamine Yamal foi o destaque da partida

AFP Há 56 minutos
Foto de Galvão Bueno receberá Título de Cidadão Cearense pela Alece

Jogada

Galvão Bueno revela ter indicado Ancelotti a técnico da Seleção Brasileira; veja vídeo

Narrador relembrou conversa com Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF na época

Redação Há 1 hora

Jogada

Norde Vôlei fará dois amistosos preparatórios para a Superliga B; veja datas

Equipe comandada por Marcelo Negrão busca acesso à elite da modalidade

Crisneive Silveira Há 2 horas
Moisés volta a treinar no Fortaleza

Jogada

Moisés volta a treinar com elenco do Fortaleza e mira retorno contra o Vitória

Atacante está reintegrado, mas clube mantém cautela para evitar que a lesão seja sentida novamente e adie retorno do camisa 21

Brenno Rebouças Há 2 horas
Paulo Baya em destaque na capa do podcast Jogada do Vozão que avalia as contratações do Ceará

Jogada

Faltou algum reforço? Veja balanço da última janela do Ceará | Jogada do Vozão #31

Para o restante do Brasileirão, o Ceará reforçou principalmente seu setor ofensivo

Redação 04 de Setembro de 2025

Jogada

Uruguai x Peru: veja horário, onde assistir, palpites e escalação

Partida válida pela 17ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo

Redação 04 de Setembro de 2025