Copa do Brasil 2024: com três times cearenses, veja prévia dos potes de sorteio da competição

A 37ª rodada do Campeonato Brasileiro definiu a última vaga para a terceira fase, mata-mata, da Copa do Brasil. Melhor colocado na Série A entre os times que não vão disputar a Libertadores, o Athletico ficou com a vaga que restava e vai disputar a competição.

Estão fora do sorteio e já garantidos na terceira fase: Fluminense (atual campeão da Libertadores), São Paulo (campeão da Copa do Brasil), Palmeiras (classificado para Libertadores), Atlético-MG (classificado para Libertadores), Flamengo (classificado para Libertadores), Grêmio (classificado para Libertadores), Botafogo (classificado para Libertadores) e Red Bull Bragantino (classificado para Libertadores), além do Ceará (campeão da Copa do Nordeste), Vitória (campeão da Série B), Goiás (campeão da Copa Verde) e o Athletico.