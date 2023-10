Convocação de Lucas Paquetá é discutida na Seleção; entenda

A CBF discute a volta de Lucas Paquetá para a Seleção Brasileira. Fernando Diniz não levou o atleta nas suas duas primeiras convocações, em decorrência das investigações da federação inglesa de futebol, envolvendo o meia do West Ham por possíveis violações de apostas esportivas.

A decisão sobre a possível convocação do meia, passa não apenas pela comissão técnica da Seleção, mas também pelo comando da CBF, por se tratar de um caso mais sério.

A tendência é que Fernando Diniz e o presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, tratem sobre o tema antes da lista de convocados para os jogos entre Colômbia e Argentina, que acontecem em novembro.

Com a lesão de Neymar, que só voltará a jogar em 2024, o nome de Paquetá pode ganhar mais força entre os possíveis convocados.

O assunto da convocação já foi debatido antes mesmo da lesão de Neymar, após a última convocação (para os jogos contra Venezuela e Uruguai), Diniz fez elogios ao meia:

Fernando Diniz disse. A gente espera que tudo corra bem com o Paquetá, a gente acredita também que é o momento para ele resolver, espero que esteja perto do fim desse problema e possa em breve convocá-lo para ele poder ajudar a seleção brasileira

O técnico do Brasil também citou o caso na sua primeira lista de convocados, em agosto de 2023.

Diniz falou O que me protege na vida é a verdade. O Paquetá estava na lista, é um jogador que eu gosto muito. É um momento de preservar. Para ele resolver essas questões, deixar à vontade para resolver. A gente precisa de tempo para resolver essas questões. É um jogador que eu adoro, tenho as melhores impressões, embora nunca tenha trabalhado com ele

O jogador segue em atividade pelo West Ham, sendo titular em diversos jogos.

Desfecho das investigações

Não existem previsões da data de desfecho da investigação envolvendo Lucas Paquetá. A Federação Inglesa solicitou novos documentos para anexar ao processo que já está em andamento. As regras da entidade determinam que a cada prova incluída a data limite das apurações se renove, adiando assim a definição se o caso será arquivado ou avança para um inquérito.

O jogador brasileiro é suspeito de violações em apostas esportivas. O meia do West Ham recebeu proposta do Manchester City, que desistiu da contratação após o possível envolvimento do jogador.

A federação aponta que familiares do atleta teriam apostado em um jogo em que o atleta entrou em campo. Tanto o West Ham quanto o Manchester aguardam os desdobramentos das investigações.

A Inglaterra combate com severidade o envolvimento de pessoas do futebol envolvidas com manipulação de resultados. Os jogadores são proibidos de fazer apostas mesmo que não estejam envolvidos nas disputas em campo.