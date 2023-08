Lucas Paquetá é investigado por suspeita de violações de apostas; City desiste da contratação

A Federação Inglesa de Futebol (FA) está investigando Lucas Paquetá. O jogador brasileiro é suspeito de violações em apostas esportivas. O meia do West Ham recebeu proposta do Manchester City, que desistiu da contratação após o possível envolvimento do jogador. A informação é do jornal inglês "Daily Mail."

A federação aponta que familiares do atleta teriam apostado em um jogo em que o atleta entrou em campo. Tanto o West Ham quanto o Manchester aguardam os desdobramentos das investigações.

Recentemente, a liga inglesa aprovou a retirada de patrocínios de casas de apostas da frente das camisas dos clubes. A Inglaterra combate com severidade o envolvimento de pessoas do futebol envolvidas com manipulação de resultados. Os jogadores são proibidos de fazer apostas mesmo que não estejam envolvidos nas disputas em campo.