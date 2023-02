Jogo do Campeonato Cearense é suspeito de manipulação após lances bizarros ao final da partida

Uma suspeita de manipulação em um jogo do Campeonato Cearense gerou nova polêmica para o torneio. Na partida que terminou com a vitória de 1 a 0 do Caucaia sobre o Guarani de Juazeiro, na tarde da última quinta-feira (16), pela segunda rodada do Quadrangular do rebaixamento do Cearense, torcedores levantaram a suspeita de que o time de Juazeiro estava favorecendo para que o Caucaia marcasse o gol.

O jogo estava empatado até os 43 minutos do segundo tempo. E foi a partir desse momento que uma sucessão de jogadas erradas dos jogadores do Guarani (J) começa a levantar as suspeitas. Por diversas vezes a zaga do time do Cariri errou na saída de bola e o gol que deu a vitória para a Raposa gerou revolta dos torcedores do Guarani (J).

Nos comentários, a insatisfação pela forma que o time se comportou durante a reta final do jogo foi marcante. "Só não fizeram o gol contra para dar muito na cara", opinou um internauta. "Tem coisa errada nesse jogo. Apostas suspeitas nos sites", disse um outro torcedor.

Legenda: Logo após o gol, diversos torcedores protestaram no Youtube da Federação, que transmitia a partida Foto: Reprodução

O que diz a Federação

Procurada, a Federação Cearense de Futebol (FCF) disse que acompanhou o jogo com preocupação. A suspeita de manipulação em jogos do Guarani de Juazeiro durante todo o campeonato ganhou força após o jogo desta quinta (16).

"Não temos ainda provas, mas tem coisas que não são comuns para um jogo de futebol. Tá feio demais. Isso é caso de polícia", disse, em entrevista ao Diário do Nordeste, Elmo Mariano, coordenador de competições da FCF.

De acordo com Mariano, a Federação aguarda que o Ministério Público do Ceará (MP-CE) se manifeste com investigações no campeonato. "Estamos no aguardo do Ministério Público. A FCF não tem como intervir. Não podemos punir sem provas. Deixamos isso para os órgãos competentes", completa.

A reportagem tentou contato com a direção do Guarani de Juazeiro, mas não obteve resposta.

Outras investigações

No campeonato cearense de 2022, o torneio esteve envolvido em polêmica semelhante. O Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol do Estado do Ceará (TJDF-CE) decidiu pela exclusão do Crato do Campeonato Cearense por conta de possível manipulação de jogos pelo clube cearense. O time foi rebaixado e os dirigente punidos. O processo criminal ainda segue.