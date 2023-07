Manipulação de jogos: promotor do MP detalha 'Operação Aposta Certa' e explica próximos passos

Com foco na investigação da suposta manipulação de resultados dos jogos de futebol no Campeonato Cearense de 2022, o Ministério Público-CE ajuizou uma ação criminal contra um jogador e um dirigente no estado. Promotor de Justiça e coordenador do NUINC (Núcleo de Investigação Criminal), Humberto Ibiapina detalhou as ações da operação e explicou os próximos passos. A “Operação Aposta Certa” iniciou em março do ano passado e corre sob sigilo. Ainda não há estimativa do valor movimentado no esquema.

O NUINC iniciou as investigações em parceria com o NUDTOR (Núcleo de Defesa do Torcedor), que provocou o órgão sobre um áudio divulgado nas redes sociais. O conteúdo trazia conversas entre jogadores e dirigentes do Crato, indicando suposta facilitação para a derrota da equipe e consequente vitória do Caucaia. As equipes se enfrentaram no dia 18 de janeiro, no estadual de 2022. O resultado foi de 3 a 1 para a Raposa Metropolitana. A motivação seria a busca por um resultado específico para sites de apostas.

“A partir deste áudio, nós começamos as investigações e tivemos várias indicações de que ele poderia ser verdadeiro no sentido de que, de fato, ele estaria numa situação de manipulação de resultado entre jogadores e dirigentes. A partir daí, buscamos identificar o jogo, buscamos identificar o campeonato e logo em seguida oficiamos a Federação Cearense de Futebol e também o Tribunal de futebol do Estado do Ceará, para que ele nos mandasse toda a documentação pertinente ao assunto”, explicou o promotor.

“Então, nós recebemos o vídeo do jogo e pudemos concluir que aquele áudio correspondia a um determinado lance daquela partida. Ficava muito claro que os jogadores estavam realmente numa situação de tentar mudar o resultado através de um lance intencional. Motivo pelo qual instauramos o procedimento de investigação criminal, e passamos a fazer a análise tanto daquele vídeo como do áudio, e ouvir várias testemunhas, inclusive testemunhas que comprovaram a existência dessas condutas aqui no estado do Ceará, em relação ao Campeonato Cearense de futebol”, completou Ibiapina.

Em relatório publicado pela Sportsradar, empresa de tecnologia esportiva que monitora jogos, o Brasil lidera o ranking dos países com mais partidas suspeitas de manipulação de resultados em 2022. Na última temporada, foram 1.212 partidas apontadas como duvidosas em todo o mundo. O número engloba futebol e outros esportes. Desses, 152 (12% do total) em terras brasileiras.

PRÓXIMOS PASSOS

A “Operação Aposta Certa” apurou as condutas dos suspeitos, que tiveram sigilo fiscal e bancário levantados, além de dados telefônicos e telemáticos, e a suspensão das atividades dos investigados. Ibiapina explica ainda o próximo passo.

“Ajuizada a ação, caberá ao Poder Judiciário o chamamento dos réus para que eles respondam a mesma. Depois, serão ouvidas as testemunhas indicadas tanto na acusação quanto na defesa. E, logo depois, o magistrado responsável poderá dar a sentença que poderá ser condenatória ou absolutória”, finalizou.