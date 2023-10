Al-Hilal pode ser indenizado por lesão de Neymar pela seleção brasileira; entenda

A lesão de Neymar, que rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, pode motivar o Al-Hilal, clube que defende na Arábia Saudita, a acionar a Fifa para receber uma indenização de valor milionário. Segundo o advogado especializado em direito desportivo internacional, Eduardo Carlezzo, o clube pode recorrer ao Programa de Proteção de Clubes.

O programa devolve o dinheiro investido em algum jogador quando esse machuca estando a serviço da principal seleção do país, no caso de Neymar, com a seleção brasileira, em competições da Fifa e é proibido de atuar por mais de 28 dias.

A Fifa cobre no máximo um ano de lesão e o valor da indenização é limitado a 7,5 milhões de euros (cerca de R$ 40 milhões), contou Eduardo Carlezzo

O valor que o Al-Hilal pode receber não se assemelha ao salário de Neymar no clube, que recebe cerca de US$ 112 milhões (R$ 566 milhões) por temporada, segundo a Forbes.

O jogador saiu de campo no jogo contra o Uruguai sentindo fortes dores em seu joelho esquerdo e deixou o estádio de muletas acompanhado de seguranças.