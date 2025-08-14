Contratações no Ceará: Vina, Zanocelo, Rodriguinho e Paulo Baya são esperanças? | Jogada do Vozão

Depois de somar pontos contra os líderes do Brasileirão, Ceará se prepara para virada de turno na competição. Em busca de reforçar o elenco, o Vozão liberou atletas e vem contratando peças para meio-campo e ataque. Vina, Zanocelo, Rodriguinho e Paulo Baya são esperanças ou vêm para compor elenco no time alvinegro?

Sob comando de Samuel Conrado, o Jogada do Vozão recebeu Yuri Rocha, do perfil "Nossa Glória é Lutar", e Thiago Rodrigues, administrador da página "Tua Glória é Lutar", para bater um papo sobre o primeiro turno e as contratações do time.

O episódio do Jogada do Vozão vai ao ar toda quinta-feira no Youtube do Jogada SVM e, às 20h30, na tela da TV Diário. Aos domingos, pela manhã, o bate-papo entra na programação da Verdinha FM 92.5.