Conheça Martha Paola Salcedo, irmã do jogador de futebol Carlos Salcedo, morta a tiros no México

A morte da apresentadora de TV mexicana Martha Paola Salcedo, irmã do jogador do Cruz Azul Carlos Salcedo, continua comovendo a população local. A jovem de 29 anos, conhecida pelas participações em programas esportivos e nas redes sociais, foi assassinada a tiros em Huixquilucan, Estado do México, enquanto assistia a um evento circense com seu filho de 4 anos.

Além do parentesco com futebolistas mexicanos, Paola era uma figura destacada no futebol local. Seu envolvimento com o esporte ia além da relação de seu irmão futebolista, levando ela a se tornar uma fervorosa seguidora de equipes como Chivas Guadalajara, time de sua cidade natal, e do Real Madrid.

INFLUENCIADORA E APRESENTADORA

Quando adolescente ela viu sua paixão se entrelaçar, também, com sua vida profissional. Enquanto concluia seus estudos em Relações Públicas, ela decidiu se aventurar nas redes sociais, usufruindo de seu conhecimento do futebol para se tornar uma influenciadora na área. Através de suas plataformas, compartilhava conteúdo relacionado ao futebol mexicano, conquistando um número expressivo de seguidores.

Sua desenvoltura e habilidade para falar sobre o esporte fez com que ela se tornasse apresentadora de programas esportivos na televisão do país norte-americano. Inicialmente ela fez parte da equipe de “Líderes del Rebaño”, um programa dedicado aos seguidores do Chivas. Posteriormente ela ainda faria parte do programa com “Farsantes sin Gloria”, apresentado pelo ex-atacante espanhol Luis García.

DESENTENDIMENTO FAMILIAR

Apesar da proximidade, em 2018, um conflito com seu irmão resultou na ruptura da relação entre os dois. Na ocasião, Carlos Salcedo acusou seu pai e Paola de chantagem e má administração de sua carreira. Segundo ele, Paola havia se aproximado de vários jogadores do Chivas (clube que Salcedo defendia na época) para obter informações e usá-las em seu benefício.

Este episódio fez com que o conflito entre os irmãos persistissem até 2020. Contudo, com o nascimento de Luka Vikonis, filho de Paola com o jogador de futebol uruguaio Nicolás Vikonis, os dois se reaproximaram, e, além disso, Paola se afastou dos holofotes e se concentrou em sua vida privada e na criação de seu filho.

RELEMBRE O CASO

A apresentadora de TV e irmã do zagueiro mexicano Carlos Salcedo, Martha Paola, foi morta a tiros enquanto saía do circo Bardum, em Huixquilucan, no México, na noite do último sábado (29). Salcedo, que atualmente joga no Cruz Azul, fez parte do grupo que defendeu a seleção mexicana na Copa do Mundo de 2018, na Rússia. A informação foi publicada pelo jornal O Globo.

Segundo o jornal mexicano El Universal, Paola, que estava com sua família no circo, teria saído do local e ido em direção a um estacionamento para atender um telefonema. Dois homens teriam se aproximado e atirado diversas vezes na mexicana, no momento do crime. Ela chegou a ser encaminhada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Martha deixou um filho de 4 anos, fruto de seu antigo relacionamento com o também jogador de futebol Nicolás Vikonis. Atualmente, Vikonis é goleiro do time Celaya, que disputa a Liga de Expansión MX, equivalente à segunda divisão local.