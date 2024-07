Confira resumo do 2º dia dos Jogos Olímpicos de Paris

O segundo dia de Olimpíadas teve estreia de outras modalidades e mais brasileiros em ação. Tiro com arco, handebol e futebol feminino movimentaram a competição nesta quinta-feira (25), com direito a quebra de recordes. Confira os destaques.



TIRO COM ARCO

Ana Luiza e Marcus D'Almeida conquistaram resultados históricos para o Brasil no primeiro dia de disputas da modalidade. Os dois, respectivamente, ficaram em 19º e 17º no ranqueamento. A dupla também se classificou para a competição de duplas mistas.

Ainda no tiro com arco, a sul-coreana Sihyeon Lim acertou 48 dos 72 tiros no centro do alvo e chegou aos 694 pontos. Com isso, a atleta é detentora do novo recorde mundial. O último havia sido da compatriota Chaeyoung Kang, no Mundial de 2019, quando ela alcançou a marca de 692 pontos.



HANDEBOL

Grande estreia! A goleira Gabi Moreschi subiu o muro para garantir a vitória do Brasil no primeiro duelo do Grupo B contra a difícil seleção da Espanha no handebol. A equipe, que fez forte jogo coletivo e teve até gol da cearense Adriana Doce, venceu por 29 a 18.

FUTEBOL FEMININO

Sabe quem também fez bonito? A seleção feminina de futebol do Brasil venceu a Nigéria por 1 a 0. Gabi Nunes marcou o gol no primeiro tempo, com passe da Rainha Marta. A equipe comandada por Arthur Elias volta a campo na quarta-feira, quando enfrenta a seleção japonesa.

No principal jogo da rodada, a Espanha superou o Japão por 2 a 1. O time espanhol confirmou o favoritismo. Fujino abriu o placar para as japoneses. Caldentey abriu o marcador. Depois, Bonmatí deixou tudo igual para as espanholas ainda no primeiro tempo. Na etapa final, Caldentey virou o marcador e garantiu o resultado positivo.