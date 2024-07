Confira resumo do 1º dia dos Jogos Olímpicos de Paris

As Olimpíadas de Paris começaram agitadas. Nesta quarta-feira (24), os atletas de futebol e rúgbi estrearam na competição. Teve jogo paralisado, invasão de campo e goleada. Além disso, confira os destaques dos atletas do Brasil.

Que confusão...

A Argentina entrou em campo para enfrentar Marrocos durante a manhã, em confronto válido pelo Grupo B do futebol masculino. O time marroquino venceu a partida por 2 a 1 após a anulação de um gol argentino no 16º minuto de acréscimo da etapa final do jogo.

No entanto, em seguida, o campo foi invadido por torcedores, o que levou a interrupção da partida e jogadores e árbitros deixaram o gramado. Até então, o público havia compreendido que a partida estava encerrada com placar de 2 a 2. Porém, o duelo, tido como encerrado com empate, foi retomado pela organização das Olimpíadas para ser concluída.

Após o gol de empate dos argentinos e longa conversa dos árbitros com as duas delegações, a partida foi retomada para mais três minutos de disputa. A razão era a revisão do VAR no lance que gerou o segundo gol argentino. A disputa foi retomada, e o VAR anulou por impedimento o gol dos hermanos. Assim, os marroquinos venceram o duelo. Veja mais detalhes aqui.

Já teve goleada, hein?

O Japão goleou o Paraguai por 5 a 0, em Bordeaux, em jogo válido pelo Grupo D do futebol masculino. Os paraguaios perderam o camisa 10, Wílder Viera, aos 18 minutos do segundo tempo após expulsão. Com um a mais, o time asiático se impôs com facilidade e balançou as redes com Mito (2), Fujito (2) e Yamamoto.

Que clima...

Hoje não foi um bom dia para os argentinos. Dessa vez no rugby sete masculino. A equipe foi vaiada na estreia da modalidade no jogo contra a equipe do Quênia, em Paris. Uma das candidatas ao pódio, o time argentino venceu o duelo por 31 a 12, mas o grupo ouviu manifestação negativa da torcida na entrada e também durante as comemorações de tries.

