Thiago Monteiro desembarca em Paris nesta quarta-feira para as Olimpíadas

O cearense Thiago Monteiro desembarca ainda nesta quarta-feira (24), em Paris, para focar na disputa da segunda Olimpíada da carreira. O tenista encerrou a participação no ATP 250 de Umag, na Croácia, após ser superado pelo húngaro Fabian Marozsan por 6/2 7/6(7) e agora foca na disputa de medalha nas chaves de simples e nas duplas, ao lado de Thiago Wild.

As disputas do tênis começam no dia 27 de julho e vão até 4 de agosto, no complexo de Roland Garros, no saibro. Monteiro vem de bons resultados nesse tipo de piso nos qualifyings dos Masters 1000 de Roma e Madrid, além de Roland Garros.

Além disso, chegou nas oitavas do torneio italiano e na terceira da disputa na Espanha. O cearense de 30 anos também vem de uma semifinal no challenger de Salzburg. Atualmente, ele é o 79º no ranking da ATP.

"Independentemente da derrota, já estou preparado para o início das Olimpíadas neste final de semana. Chego hoje mesmo e ainda tenho alguns dias para me adaptar às condições e manter bons treinos", reforçou o tenista.

"Será uma semana especial e buscarei aproveitar da melhor forma possível. Tenho expectativas positivas, venho com uma boa sequência de jogos e com mais confiança. Agora é seguir competindo e dando o meu melhor", finalizou.