Quem é Marcus D'Almeida, brasileiro candidato ao ouro no tiro com arco das Olimpíadas 2024

Marcus D'Almeida, atleta brasileiro de tiro com arco, é uma das esperanças de medalha de ouro para o Brasil nas Olimpíadas 2024, disputadas em Paris (FRA). O carioca de 26 anos começa a sua participação nos Jogos Olímpicos 2024 nesta quinta-feira (25).

Natural do Rio de Janeiro (RJ), D'Almeida nasceu no dia 30 de janeiro de 1998. Ele começou a praticar o tiro com arco com apenas 12 anos e tornou-se integrante da Seleção Brasileira da categoria com 14 anos.

Legenda: Marcus D'Almeida, atleta brasileiro de tiro com arco Foto: Jonne Roriz/COB

Tendo sucesso no cenário nacional, D'Almeida começou a disputar competições internacionais de tiro com arco. Ele acumula, em sua carreira, duas participações em Jogos Olímpicos: em 2016, no Rio de Janeiro, e em 2021, em Tóquio.

Entre as principais conquistas conquistadas por Marcus D'Almeida estão as medalhas de ouro na Copa do Mundo de tiro com arco de 2023, em Hermosillo, nos Campeonatos Pan-Americanos de 2021 e 2022, e nos Jogos Sul-Americanos de 2014.

Marcus D'Almeida entra em ação nesta quinta-feira (25), às 9h15 (horário de Brasília), pela fase de classificação no tiro com arco individual masculino das Olimpíadas 2024, disputadas em Paris, na França.