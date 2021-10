Confira quem são 8 classificados na pré-Copa do Nordeste para mata-mata decisivo

A Copa do Nordeste já conhece quem são os 8 times que disputarão 4 confrontos decisivos valendo classificação para a fase de grupos da competição.

Com a vitória do CRB sobre o River-PI por 2 a 1 e a vitória do Moto Clube sobre o América-RN em decisão por pênaltis, foram definidos os confrontos.

Eles se unem a times como o Floresta, que venceu o Santa Cruz nas penalidades, e o Ferroviário, que goleou a Juazeirense em Natal-RN.

Confira a lista de jogos da pré-Copa do Nordeste

Ferroviário X Floresta

Vitória X Botafogo-PB

ABC X Sousa

CRB X Moto Club

Quem passar de fase nos confrontos, que, desta vez, serão decididos em 180 minutos, avançam para a fase de grupos da Copa do Nordeste.

Como Ferroviário e Floresta se enfrentam, em locais e datas ainda indefinidas, um representante cearense já está garantido na próxima fase da competição, se unindo a Fortaleza e Ceará.