Ferroviário goleia a Juazeirense e avança para 3ª Fase Preliminar da Copa do Nordeste

O Ferroviário está classificado para a 3ª Fase Preliminar da Copa do Nordeste. O time coral goleou a Juazeirense/BA por 4 a 0 em jogo único na Arena Dunas, em Natal (RN) pela 2ª Fase Preliminar da competição.

Os gols do time coral foram marcados por Vitão, Edson Cariús, Wandson e Richardson. Com a classificação, o Tubarão da Barra enfrenta o Floresta, agora em dois jogos, com datas ainda serem definidas pela CBF por uma vaga na fase de Grupos.

Grande estilo

O Ferrão voltou a jogar após praticamente um mês da eliminação na Série C do Brasileiro e retornou em grande estilo.

Atuando com uma equipe de remanescentes da campanha da Série C - apenas um reforço iniciou o jogo, o volante Lucas Gonçalves - o Ferrão apostou no entrosamento, fez uma partida segura e com alto aproveitamento ofensivo.

Legenda: O Ferroviário dominou o jogo e marcou dois gols em cada tempo para vencer em Natal Foto: Lenílson Santos / Ferroviário AC

O jogo foi equilibrado até o primeiro gol coral sair, aos 21 minutos. Gabriel Silva cruzou na cabeça de Vitão, que cabeceou para as redes.

Após do Ferroviario, a Juazeirense tentou pressionar, mas a defesa do time cearense estava muito bem postada, evitando os ataques.

E foi quando aos 36 minutos, Mauri cruzou na cabeça de Edson Cariús, que marcou o segundo do Ferrão.

Goleada

O Ferroviário voltou pra etapa final apostando na velocidade dos contra-ataques e se deu muito bem, após as entradas dos reforços Wandson e Clisman.

Os dois fizeram a jogada do terceiro gol, aos 14 minutos com Clisman cruzando rasteiro para Wandson completar.

Após o gol, o Ferrão diminuiu o ritmo, com o técnico Anderson Batatais aproveitando para fazer mudanças táticas e de peças, mas ainda assim o time coral chegou ao 4º gol.

Aos 33 minutos, Marquinho Carioca cruzou na área e Richardson mandou de calcanhar com muita categoria para fazer o quarto, definindo o confronto com maestria.