Floresta elimina Santa Cruz nos pênaltis e enfrenta Ferroviário na Copa do Nordeste

O Floresta está na 3ª Fase Preliminar da Copa do Nordeste. O Verdão foi até Recife enfrentar o Santa Cruz e garantiu classificação em jogo emocionante na Arena Pernambuco na noite desta terça-feira.

O time cearense empatou em 3 a 3 no tempo normal e bateu o Santa Cruz nos pênaltis por 4 a 2, avançando para a 3ª Fase da competição para enfrentar o Ferroviário em dois jogos, com datas ainda a serem confirmadas pela CBF.

Floresta e Santa Cruz fizeram um jogaço na Arena Pernambuco. Em um jogo com muitas chances de gol para os dois lados, a partida só poderia mesmo ter muitos gols e reviravoltas.

O Santa Cruz saiu na frente aos 21 minutos, com gol de Pepico, em jogada que Douglas Dias quase salva o Floresta.

O Verdão não se intimidou com a pressão da torcida do Santa, e foi para cima, empatando aos 32 minutos. Paulo Vyctor recebeu passe de Eugênio e tocou na saída de Jordan para empatar.

Após o gol, as duas equipes perderam chances incríveis de terminarem o 1º tempo na frente, mas desperdiçaram.

Mais gols

Na etapa final, o Santa Cruz começou pressionando e voltou a ficar na frente logo aos 6 minutos com Vitinho, aproveitando rebote de Douglas Dias.

O jogo se manteve equilibrado, com os dois times atacando mas sem criar grandes chances até a reta final do jogo.

Foi quando a partida esquentou de vez com o empate do Floresta, aos 35 minutos, de cabeça com Fábio Alves.

Mas não deu tempo para comemorar, já que três minutos depois, Pepico fez o terceiro do Santa Cruz, voltando a ficar na frente.

O Floresta precisava de um gol em 10 minutos para levar a decisão para os pênaltis e conseguiu, com Mailson marcando aos 46 minutos, para festa do time cearense e desespero da torcida do Santa Cruz.

Classificação

Com o emocional melhor, o Floresta foi superior nos pênaltis, convertendo suas cobranças e o Santa Cruz perdendo duas, sendo uma defendida por Douglas Dias. Na cobrança decisiva, Athyrson marcou, para a comemoração do time cearense.

Legenda: O goleiro Douglas Dias foi um dos heróis da classificação do Floresta ao defender um pênalti Foto: Ronaldo Oliveira / ASCOM Floresta EC

Invasão

A nota triste da partida foi a torcida do Santa Cruz, que se revoltou após o apito final, invadindo o campo e depredando as estruturas da Arena Pernambuco, por pouco não agredindo os jogadores de Santa Cruz e Floresta.