Floresta vence o líder Botafogo-PB por 2x1 e abre cinco pontos do Z-2

O Floresta venceu o Botafogo-PB por 2x1 no estádio Almeidão, em João Pessoa, na noite desta sexta-feira (20). A partida foi válida pela 13ª do Grupo A da Série C do Brasileirão.

A equipe cearense começou balançando a rede no primeiro tempo, quando aos 36 minutos, Alisson marcou. Aos 33 do segundo tempo, o Botafogo-PB empatou o jogo com gol de Clayton.

Já no lance seguinte, o jogador Juba colocou a mão na bola e foi marcado pênalti para o Floresta. Fábio Alves acertou o chute e fez o gol que deu a vitória ao Verdão do Vale.

Situação na tabela

Com a vitória, o Floresta chega aos 15 pontos conquistados no campeonato, subindo para o 7º lugar e abrindo cinco pontos de distância para o Z-2 do Grupo A. O Botafogo-PB permanece na liderança.

Próximo adversário

A equipe cearense volta a campo no próximo sábado (28), às 19h, diante do Paysandu, no Estádio Curuzu, em Belém. O duelo é válido pela 14ª rodada da Série C.

