Atlético-CE vence Caucaia por 4 a 3 e permanece no G4 da Série D

O Atlético-CE conquistou sua 2ª vitória consecutiva no returno da Série D do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira (20), a Águia da Precabura venceu o clássico cearense contra o Caucaia, por 4 a 3, e chegou aos 17 pontos no Grupo A3. Hércules, Erick Pulga e Dudu Itapajé (2x) marcaram os gols em favor da equipe da capital, enquanto Vitor Ribeiro, Vanderlan Pereira e Joabe descontaram para a Raposa Metropolitana.

ACABOU!!!



Jogando fora de casa diante do Caucaia, o Atlético vence o adversário e segue no G4 do grupo 3 da Série D 2021.#ArigoollSports #AvanteÁguia #CECxATC #BrasileirãoSérieD2021 #JuntosContraaCovid #VaiDarCerto pic.twitter.com/opRg6L7cws — FC Atlético Cearense (@FCAtleticoce) August 20, 2021

O resultado manteve o Atlético-CE no G4 da Série D. A equipe soma 5 vitórias, 2 empates e 5 derrotas na competição. O Caucaia, por sua vez, ocupa a última colocação do grupo, com apenas 8 pontos conquistados e detém a 2ª pior defesa do torneio, com 45 gols sofridos.

Próximos confrontos

A Águia da Precabura volta a campo no próximo domingo (29), às 16h (horário de Brasília), contra o Treze-PB. O confronto acontece no Estádio Amgião, em Campina Grande, e é válido pela penúltima rodada da fase de grupos da Série D. O Atlético-CE encerra sua participação na 1ª fase da competição contra o Sousa-PB, no dia 05 de agosto (domingo), às 15h (horário de Brasília), no Estádio Domingão, em Horizonte.

O Caucaia, por sua vez, sem chances de classificação, enfrenta o Central-PE, na sexta-feira (27), às 16h (horário de Brasília), no Estádio Raimundão, na região metropolitana de Fortaleza, e encerra a fase de grupos da Série D contra o Campinense, também no dia 05 de agosto (domingo), às 15h (horário de Brasília), no Estádio Amigão, em Campina Grande.