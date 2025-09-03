Diário do Nordeste
Confiança x Bahia na final da Copa do Nordeste: onde assistir, escalações e horário

Veja como assistir ao vivo ao jogo de ida da final da Copa do Nordeste 2025

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 09:38)
Jogada
Legenda: Everton Ribeiro durante Mirassol x Bahia na Série A do Brasileirão
Foto: Rafael Rodrigues (Instagram: @therafao)/Bahia EC

Confiança e Bahia se enfrentam na final da Copa do Nordeste 2025 nesta quarta-feira (3), pela partida de ida da decisão. O jogo será às 21h30, no estádio Batistão, em Aracaju (SE). Veja onde assistir ao vivo à partida e as prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

A partida Confiança x Bahia na final da Copa do Nordeste terá transmissão do SBT, da ESPN e do Premiere na televisão.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Confiança: Allan; Weriton, Eduardo Moura, Valdo e Airton; Renilson, Luiz Otávio e Vitinho; Ronald Camarão, Breyner Camilo e Neto.

Bahia: Ronaldo; Gilberto, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Rodrigo Nestor e Everton Ribeiro; Cauly, Tiago e Willian José.

CONFIANÇA X BAHIA | FICHA TÉCNICA

  • Competição: partida de ida da final da Copa do Nordeste 2025
  • Local: estádio Batistão, em Aracaju (SE)
  • Data: 03/09/2025 (quarta-feira)
  • Horário: 21h30 (de Brasília)
