Como a alimentação pode ser aliada no rendimento de atletas? | Cearácast

O rendimento em campo dos jogadores vai muito além da tática e a questão física, abrange também a rotina alimentar de cada atleta. Para debater o tema e destacar o trabalho no elenco alvinegro, o Cearácast recebeu os nutricionistas do Ceará, Camila Mazetto e Walter Vasconcelos. Com discussão sobre suplementos e alimentos no cardápio do time de Porangabuçu, a atração tem apresentação de Samuel Conrado.

Em meio a conversa, os profissionais que estão há mais de seis anos no clube, falaram histórias de bastidores e a diferença que existe para cada atleta no elenco alvinegro. Rotina em dia de jogo, viagens e gostos dos jogadores fora temas abordados no bate-papo.

O Cearácast é exibido toda quinta-feira, às 20h34, na TV Diário, e nas manhãs de todos os domingos na programação da Verdinha FM 92.5. Além disso, o torcedor pode acompanhar o episódio pelo Youtube do Jogada e no Sportify do Cearácast.

ASSISTA O CEARÁCAST