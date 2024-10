Com três retornos, Ceará embarca para jogos contra Ituano e Santos; veja relacionados

Em busca de sequência positiva na Série B, o Ceará embarcou nesta sexta-feira (18), para os confrontos diante de Ituano e Santos. O técnico Léo Condé relacionou 24 jogadores para os jogos fora de casa em sequência, o retorno fica por conta de Matheus Felipe, ausente no último jogo.

Com toda preparação montada para os dois confrontos, o comandante alvinegro terá o retorno do zagueiro que estava tratando lesão no joelho. Além dele, De Lucca e Saulo Mineiro voltam ao time depois de cumprirem suspensões contra a Ponte Preta.

Goleiros : Bruno Ferreira, Maycon Cleiton e Luiz Daniel

: Bruno Ferreira, Maycon Cleiton e Luiz Daniel Zagueiros : David Ricardo, João Pedro Tchoca, Matheus Felipe e Luiz Otávio;

: David Ricardo, João Pedro Tchoca, Matheus Felipe e Luiz Otávio; Laterais : Rafael Ramos, Raí Ramos, Matheus Bahia e Eric Melo;

: Rafael Ramos, Raí Ramos, Matheus Bahia e Eric Melo; Meio-campistas : De Lucca, Lourenço, Richardson Lucas Mugni, Andrey, Recalde e Jean Irmer,

: De Lucca, Lourenço, Richardson Lucas Mugni, Andrey, Recalde e Jean Irmer, Atacantes: Erick Pulga, Aylon, Saulo Mineiro, Lucas Rian, Talisson e Barceló

PREPARAÇÃO ALVINEGRA

O voo alvinegro vai de Fortaleza para Campinas, em São Paulo. Após o desembarque, a delegação alvinegra pega ônibus para Indaiatuba, onde o time irá se concentrar para o compromisso diante do Ituano, às 17h, de sábado.

O Ceará teve uma semana de preparação de um jogo para outro, intervalo com cinco dias de atividades no CT de Porangabuçu. Tempo necessário já que o time alvinegro tem sequência de três jogos no intervalo de oito dias. Ao longo da semana, Sport e Santos fora derrotados e a briga pelo G-4 ganhou novos contornos.

DUELOS FORA DE CASA

O primeiro compromisso, fora de casa, será neste sábado (19), contra o Ituano, no estádio Novelli Júnior, pela 32ª rodada. Com o adversário na vice-lanterna da competição, o Alvinegro tenta manter sequência positiva depois de vencer a Ponte Preta, na Arena Castelão. Depois disso, o time encara o Santos na terça-feira (22), na Vila Belmiro.

Além desses dois jogos, o Vozão encara no resto da Série B, Botafogo-SP e Guarani, longe da Arena Castelão. No complemento das outras três partidas, tem os duelos diante de Paysandu, Avaí e América-MG, com o apoio do torcedor.