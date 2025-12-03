Diário do Nordeste
Com surpresa, Palermo define time titular do Fortaleza contra o Corinthians; veja escalação

Matheus Pereira começa a partida no lugar de Pierre

Escrito por
Ian Laurindo* ian.prado@svm.com.br
(Atualizado às 18:19)
Jogada
Legenda: Fortaleza busca manter sequência de invencibilidade e vencer a quarta partida seguida

Fortaleza vai a campo contra o Corinthians, nesta quarta-feira (3), com somente uma mudança em relação a mesma escalação que começou a partida contra o Atlético Mineiro, na último domingo (30). O técnico Martín Palermo optou por tirar o Pierre e começar com Matheus Pereira entre os onze iniciais.

Como desfalques, seguem sendo: João Ricardo (recuperação após cirurgia no ombro direito); Bruno Pacheco (recuperação após cirurgia na mão esquerda), Lucca Prior (pubalgia) e Helton Leite (contratura muscular na lombar).

Diante das ausências, o treinador argentino escalou o seguinte time titular: Brenno; Mancuso, Brítez, Gastón Ávila e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Matheus Pereira e Pochettino; Breno Lopes, Herrera e Bareiro.

Fortaleza e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (3), às 19h, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), pela 37ªrodada da Série A do Brasileirão 2025.

