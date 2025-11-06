Com Marcelo Negrão no comando, Norde Vôlei anuncia elenco e reforços para a Superliga B

O Norde Vôlei apresentou oficialmente elenco e comissão técnica para a temporada 2025/2026. Na ocasião, a equipe também apresentou os novos uniformes. O time cearense, que vai disputar a Superliga B masculina mais uma vez, é liderado pelo técnico Marcelo Negrão. A equipe estreia na competição no dia 26 de novembro, diante da Chapecó.

“Desde que eu jogava, sabia que uma hora ia parar e queria ser gestor de um time, e queria que fosse no Nordeste, que foi onde comecei. Queremos transformar o Norde em um time de série A, consolidado e referência para que a nova geração tenha para quem torcer e querer jogar", afirmou o campeão olímpico e treinador do Norde.

O Norde manteve a base de atletas que disputaram a temporada passada, quando a equipe fez uma boa campanha na segunda divisão do vôlei nacional após quase conquistar o acesso. O grupo renovou com os centrais Pablo Bertolo e Matheus Paulo; o levantador Rafael Cartaxo; e os ponteiros Ygor Ceará, Gui Souza e Thiago Salles.

Em 2025, o time foi reforçado com a chegada de nomes como: os levantadores Rodrigo Ribeiro, do SADA/Cruzeiro, e Gabriel Galo, do Ferizaj (Kosovo); do ponteiro Rafa, do Praia Clube; dos líberos Bruno Bello, do Alta Floresta, e Henrique Melo, do Araraquara; dos opostos Caio da Silva, do Brasília, e Breno Silva, do Sporting (Portugal); e dos centrais Renan Fornazari, do Montes Claros, e Guilherme Rech, do Praia Clube.

Na comissão técnica, além de Marcelo Negrão, o grupo teve a chegada de Adenilson Escóssio (assistente técnico) e de Sérgio Gason, ex-atleta da equipe e agora auxiliar técnico.

Além deles, Júlio César Fernandes e Adriano Gurgel (preparadores físicos), Emanuel Portela (fisioterapeuta), Fábio Scorzoni (avaliação de desempenho). Henderson Pereira, Marcos Santos e Manuel Barros, completam a comissão técnica que tem a supervisão de Fabiana Cavalcante.

O Carcará estreia na Superliga B 2025/2026 no dia 26/11, em casa, no ginásio Aécio de Borba, contra o Chapecó/SC.