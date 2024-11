Com Fortaleza e Ceará em campo, semifinais do Cearense Feminino começam neste sábado; Veja jogos

As semifinais do Campeonato Cearense Feminino começam neste sábado com dois jogos. O Ceará recebe o R4, às 15 horas no estádio Franzé Moraes, enquanto o Fortaleza visita o Crato, às 19 horas no Estádio Inaldão, em Barbalha.

Os jogos de volta serão no meio de semana. O Leão recebe o Crato no dia 20, ás 15 horas no CT Ribamar Bezerra, e no mesmo horário, o Vozão visita o R4, no Inaldão, em Barbalha.

Campanhas:

As Leoas chegam invictas com quatro vitórias em quatro jogos e liderança do Grupo A com 100% de aproveitamento, vencendo os dois clássicos Rainha contra o Ceará. Adversário das leoninas, o Crato chega para o duelo em busca da sua segunda vitória na competição. A única vitória da equipe azulina foi na quarta rodada diante da equipe do Juasal por 1 a 0.

As Meninas do Vozão ficaram com a vice-liderança do Grupo A com seis pontos conquistados e buscam quebrar a invencibilidade do rubro-negro caririense que liderou de uma ponta a outra o Grupo B, totalizando 12 pontos e 100% de aproveitamento.