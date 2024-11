CBF detalha última rodada da Série B; veja data e horário de Guarani x Ceará

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) detalhou a última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com isso, confirmou data e horário da partida entre Guarani x Ceará, que encerrará a participação do Alvinegro na competição.

Todos os jogos ocorrerão no mesmo dia e horário: 24/11 (domingo), às 18h30min. O duelo do Vovô com o Bugre ocorrerá no estádio Brinco de Ouro, em Campinas.

Esta partida pode marcar o acesso do Ceará para a Série A do Campeonato Brasileiro, tendo em vista que o Vovô só depende de si para sacramentar o retorno para a Primeira Divisão. Porém, esta conquista pode vir antecipadamente, nesta rodada, caso o Sport perca para a Ponte Preta, neste sábado (16), e o Ceará vença o América-MG, na segunda-feira (18).

Por outro lado, o Guarani já está rebaixado. O time paulista é o lanterna da competição, com apenas 32 pontos conquistados, e não tem mais chances de fugir da queda para a Série C do ano que vem.

No 1º turno da Série B, o Ceará venceu o Guarani por 3 a 1, na Arena Castelão.