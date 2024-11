Ex-Ceará, Steven Mendoza se despede do campeonato mexicano como vice-artilheiro do León

Steven Mendoza, ex-Ceará, se destacou no Club León-MÉX na temporada 2024/25 por fechar o ano como vice-artilheiro e líder em chances criadas pelo time no Torneio Apertura da Liga MX. O colombiano somou 12 jogos e marcou quatro gols.

O León, no entanto, acabou não se classificando para a próxima fase da competição, pois terminou o campeonato na 11º colocação e apenas os dez primeiros passam para os playoffs da liga. Mendoza falou sobre os números e lamentou não ter conquistado o objetivo.

"Nós buscávamos algo melhor, tínhamos o objetivo de conseguir a classificação para o playoff, mas infelizmente não conseguimos por muito pouco. Fico feliz pelos números alcançados, isso é fruto de muito trabalho no dia a dia do clube, tenho trabalhado intensamente e isso tem se revelado pelos números", afirmou o atacante.

Bom desempenho

Mendoza também teve a melhor média de desempenho entre os jogadores de linha do León, com uma nota de 7.10, segundo o site especializado Sofascore, ficando atrás apenas do goleiro Alfonso Blanco. O ainda foi o vice-líder em chutes no gol, com uma média de 2,3 finalizações por partida.