Com fim da janela, Ceará confirma encerramento de contratações; Vina está descartado

Com o fechamento da janela de transferências do futebol brasileiro, nesta segunda-feira (2), o Ceará fechou o ciclo de contratações para a temporada de 2024. Foi o que confirmou ao Diário do Nordeste o presidente do Vovô, João Paulo Silva.

Nenhum novo reforço foi registrado pelo Alvinegro no BID nesta segunda-feira. Na janela do meio do ano, o Ceará acertou com seis jogadores: o zagueiro João Pedro Tchoca, o lateral-esquerdo Eric, o volante Andrey, o meia Rafinha, e os atacantes Lucas Rian e Talisson, todos por empréstimo.

Se mudar de ideia e decidir trazer mais um jogador, a diretoria do Vovô tem até o dia 9 de setembro para registrar atletas sem precisar retirar alguém do elenco e depois disso até o dia 20 de setembro para substituir alguém que já esteja inscrito pelo clube na Série B.

Com o fechamento da janela de transferências, o Ceará só poderia contratar agentes livres, que tivessem encerrado ou rescindido contrato com seus clubes dentro do período da janela (ou seja, tenha efetivado a saída da equipe anterior até esta segunda-feira).

Atletas que estavam jogando a Série D e C do Brasileiro por times que foram eliminados e por isso tiveram o vínculo encerrado seriam exemplos de opções possíveis de contratação no mercado.

Vina descartado

Com o desejo de retornar ao Ceará, mas sem acerto durante a janela de transferências, Vina só poderia jogar pelo Vovô nesta temporada se tivesse encerrado vínculo com o Al-Hazm, da Arábia Saudita, nesta segunda-feira, pois poderia se transferir como agente livre no restante do período de registro de atletas na Série B.

O atleta não conseguiu, no entanto, a liberação junto a equipe árabe. Apesar do staff de Vina não confirmar oficialmente, o próprio jogador afirmou ao Futebolês que segue como atleta do Al-Hazm.

Vina foi oferecido ao Alvinegro e a diretoria analisava trazer o meia por empréstimo. Com o final da janela muito próximo, não houve avanço nas conversas dentro da própria janela.