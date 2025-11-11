Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Com elenco renovado, Ceará se prepara para estreia na Superliga B de vôlei feminino

Equipe estreia na competição no dia 5 de dezembro, contra o Recife Vôlei

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
Jogada
Legenda: Ceará apresenta elenco do vôlei feminino para a temporada 2025/2026.
Foto: Gabriel Silva/Ceará SC

O Ceará apresentou oficialmente atletas e comissão técnica para a temporada do vôlei feminino nesta terça-feira (11). O grupo se prepara para a Superliga B, a competição que dá acesso à elite da modalidade no país. Ao todo, 15 jogadoras formam o grupo que vai disputar o torneio. 

Do último elenco, seguem as centrais Ariadne Borges e Joyce Kelly, além da ponteira Isabelle. O Alvinegro contratou outras nove atletas. São elas: Marcella Santos, Bruna Carvalho e Eduarda Amaral (pontas); Franciele Silva e Vitória Rosa (centrais); Renata Calandrine e Sofhia Lopes (levantadoras); Arih Rufino (líbero), Jaqueline Firmino (oposta).

Sob comando do técnico Raphael Dantas, o grupo vai em busca de fazer outra grande campanha na competição. Na primeira participação, ano passado, o grupo encerrou a participação na disputa com oito vitórias e sete derrotas. 

Superliga B em 2026

Além do Ceará, outras 13 equipes vão participar da disputa: E.C. Pinheiros, Ascade, Abel Moda Vôlei, Realizar, São Caetano, Mampituba, Pinhalense Zagonel, Sesi Bauru, Asa Alumínio Vôlei, Londrina Vôlei, Recife Vôlei, Clube de Regatas do Flamengo, Prefeitura de Chapecó/ACV/Unoesc.

A competição terá início no dia 5 de dezembro. A equipe alvinegra vai estrear no mesmo dia, em duelo regional. O time recebe o Recife Vôlei a partira das 20h (de Brasília). O ginásio Aécio de Borba receberá a partida válida pela primeira rodada.

Elenco do Ceará para a Superliga B 2025-26:

  • Líberos: Camila Sander e Arih Rufino
  • Levantadoras: Livia Sander, Sofhia Lopes e Renata Calandrine
  • Centrais: Ariadne Borges, Vitória Rosa, Fran e Joyce Kelly
  • Ponteiras: Duda, Bruna Carvalho, Marcella Santos e Isabelle
  • Opostas: Isabella Binatti e Jaqueline Firmino
  • Confira comissão técnica e staff do Ceará na Superliga B 2025-26:

Diretor de Esportes Olímpicos: Andrade Neto

  • Supervisora: Cristina Fragoso
  • Treinador: Raphael Dantas
  • Auxiliares: Tarcisio Coutinho, Mário Neves e Marcelo Martins
  • Médica: Marianna Bezerra
  • Preparador físico: Flávio Junior
  • Fisioterapeuta: Aroldo Neto

