Com elenco renovado, Ceará se prepara para estreia na Superliga B de vôlei feminino
Equipe estreia na competição no dia 5 de dezembro, contra o Recife Vôlei
O Ceará apresentou oficialmente atletas e comissão técnica para a temporada do vôlei feminino nesta terça-feira (11). O grupo se prepara para a Superliga B, a competição que dá acesso à elite da modalidade no país. Ao todo, 15 jogadoras formam o grupo que vai disputar o torneio.
Do último elenco, seguem as centrais Ariadne Borges e Joyce Kelly, além da ponteira Isabelle. O Alvinegro contratou outras nove atletas. São elas: Marcella Santos, Bruna Carvalho e Eduarda Amaral (pontas); Franciele Silva e Vitória Rosa (centrais); Renata Calandrine e Sofhia Lopes (levantadoras); Arih Rufino (líbero), Jaqueline Firmino (oposta).
Sob comando do técnico Raphael Dantas, o grupo vai em busca de fazer outra grande campanha na competição. Na primeira participação, ano passado, o grupo encerrou a participação na disputa com oito vitórias e sete derrotas.
Superliga B em 2026
Além do Ceará, outras 13 equipes vão participar da disputa: E.C. Pinheiros, Ascade, Abel Moda Vôlei, Realizar, São Caetano, Mampituba, Pinhalense Zagonel, Sesi Bauru, Asa Alumínio Vôlei, Londrina Vôlei, Recife Vôlei, Clube de Regatas do Flamengo, Prefeitura de Chapecó/ACV/Unoesc.
A competição terá início no dia 5 de dezembro. A equipe alvinegra vai estrear no mesmo dia, em duelo regional. O time recebe o Recife Vôlei a partira das 20h (de Brasília). O ginásio Aécio de Borba receberá a partida válida pela primeira rodada.
Elenco do Ceará para a Superliga B 2025-26:
- Líberos: Camila Sander e Arih Rufino
- Levantadoras: Livia Sander, Sofhia Lopes e Renata Calandrine
- Centrais: Ariadne Borges, Vitória Rosa, Fran e Joyce Kelly
- Ponteiras: Duda, Bruna Carvalho, Marcella Santos e Isabelle
- Opostas: Isabella Binatti e Jaqueline Firmino
- Confira comissão técnica e staff do Ceará na Superliga B 2025-26:
Diretor de Esportes Olímpicos: Andrade Neto
- Supervisora: Cristina Fragoso
- Treinador: Raphael Dantas
- Auxiliares: Tarcisio Coutinho, Mário Neves e Marcelo Martins
- Médica: Marianna Bezerra
- Preparador físico: Flávio Junior
- Fisioterapeuta: Aroldo Neto
