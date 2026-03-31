Com desfalques importantes, Mozart mudará escalação do Ceará contra a Ponte Preta

O técnico Mozart tem desfalques importantes no Ceará para a partida contra a Ponte Preta nesta quarta-feira (1º). Zanocelo, titular absoluto e um dos destaques do time, está no departamento médico e é a principal baixa no Alvinegro para o jogo da Série B.

Além dele, outras peças importantes para o técnico Mozart seguem fora, como o volante Dieguinho, que está em transição, o meia Vina, com edema no joelho, e o atacante Pedro Henrique, ainda se recuperando de uma fratura no antebraço.

Para a vaga de Zanocelo, Richardson deve ser o escolhido para iniciar como titular. Ele formará a dupla de volantes com Lucas Lima, já consolidado como titular do time. O meio de campo deve ser formado ainda por Matheus Araújo e Melk.

Legenda: Richardson, jogador do Ceará Foto: Thiago Gadelha/SVM

Diante das mudanças, o técnico Mozart deve escalar o Ceará desta forma para enfrentar a Ponte Preta: Richard; Rafael Ramos, Eder, Luizão e Fernando; Richardson, Lucas Lima, Matheus Araújo e Melk; Matheusinho e Wendel Silva.

Em comparação com a última escalação, na partida contra o Retrô (em que o Vovô foi derrotado por 3 a 1), devem voltar ao time titular nomes como Rafael Ramos, Eder, Fernando, Lucas Lima, Matheus Araújo e Matheusinho, reservas no jogo anterior.

Ponte Preta e Ceará se enfrentam nesta quarta-feira (1º) na Série B do Brasileirão 2026, em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será às 21h, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).