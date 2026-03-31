Ceará tem sequência difícil para tentar afastar crise e pressão em Mozart; veja jogos

Em um momento difícil na temporada, com a reformulação do departamento de futebol, o Ceará tem uma sequência pesada para tentar diminuir a crise institucional e também reduzir a pressão no técnico Mozart, que tem o trabalho contestado. Os próximos cinco compromissos chegam com esse pretexto e são decisivos: Ponte Preta (F), Cuiabá (F), Fortaleza (C), Náutico (C) e Jacuipense (C).

O panorama envolve dar uma resposta imediata em termos de resultado e desempenho, com duas competições importantes. Sem ganhar há quatro jogos no ano, o Vovô se obriga a vencer a Ponte fora de casa após tropeçar na estreia contra o São Bernardo para se recuperar na briga pelo acesso.

Depois de também visitar o Cuiabá, retorna para casa e tem o Clássico-Rei pela frente. O Fortaleza surge e tem mais peso devido ao mau início alvinegro na Copa do Nordeste, com derrota para o Retrô e empate com o ABC. Assim, necessita pontuar contra o arquirrival para evitar uma eliminação.

Logo, os próximos desafios são decisivos para buscar a estabilidade em Porangabuçu ou aumentar de vez o cenário de cobrança. Um fato: muito além das demissões, a resposta precisa vir do campo.

Próximos cinco jogos do Ceará em 2026

01.04 (terça) - Ponte Preta x Ceará | 21h, no Moisés Lucarelli | Série B

04.04 (sábado) - Cuiabá x Ceará | 18h, na Arena Pantanal | Série B

08.04 (quarta) - Ceará x Fortaleza | 21h30, na Arena Castelão | Copa do Nordeste

11.04 (sábado) - Ceará x Náutico | 20h30, na Arena Castelão | Copa do Nordeste

14.04 (terça) - Ceará x Jacuipense-BA | 21h30, na Arena Castelão | Copa do Nordeste