Zanocelo tem lesão confirmada e desfalca o Ceará; veja boletim médico

Vinícius Zanocelo está com uma lesão no tornozelo e um leve estiramento ligamentar no joelho direito. O Ceará divulgou boletim médico sobre o volante nesta segunda-feira (30), após o atelta realizar exames de imagem. O clube não confirmou, mas o Diário do Nordeste apurou que o período de recuperação da lesão fica entre duas e três semanas.

O atleta foi substituído no duelo contra o Retrô, realizado no último sábado (28), ao sentir dor no local. Após o diagnóstico, o atleta já iniciou tratamento conservador sob os cuidados do departamento de fisioterapia do CESP.

Em 2026, Zanocelo atuou em 15 partidas pelo Alvinegro. O meio-campista tem três gols marcados e três assistências na temporada. O Ceará volta a campo na quarta-feira (1º), quando visita a Ponte Preta fora de casa. As equipes se enfrentam em mais uma rodada da Série B.