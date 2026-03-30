Novo executivo de futebol do Ceará: veja nomes cotados e vote no seu favorito

Muitas mudanças no departamento de futebol do Ceará. Haroldo Martins, Lucas Drubscky e João Paulo Sanches foram demitidos após um início de temporada turbulento. Agora, o clube está no mercado em nome de novas peças para o cargo de executivo de futebol.

Os nomes são mantidos em sigilo, mas o Diário do Nordeste, através do colunista Alexandre Mota, apurou que profissionais como Eduardo Freeland, ex-Athletico-PR, e Júlio Rondinelli, ex-Juventude, estão na lista dos avaliados junto de outros profissionais. Livre desde a saída do Remo, Marcos Braz não é uma opção que agrada a cúpula alvinegra

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