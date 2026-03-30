Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Novo executivo de futebol do Ceará: veja nomes cotados e vote no seu favorito

Haroldo Martins, Lucas Drubscky e João Paulo Sanches foram demitidos

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada

Muitas mudanças no departamento de futebol do Ceará. Haroldo Martins, Lucas Drubscky e João Paulo Sanches foram demitidos após um início de temporada turbulento. Agora, o clube está no mercado em nome de novas peças para o cargo de executivo de futebol.

Os nomes são mantidos em sigilo, mas o Diário do Nordeste, através do colunista Alexandre Mota, apurou que profissionais como Eduardo Freeland, ex-Athletico-PR, e Júlio Rondinelli, ex-Juventude, estão na lista dos avaliados junto de outros profissionais. Livre desde a saída do Remo, Marcos Braz não é uma opção que agrada a cúpula alvinegra

Vote na sua opção favorita para o cargo:

inter@

Assuntos Relacionados
vídeo

Jogada

Novo executivo de futebol do Ceará: veja nomes cotados e vote no seu favorito

Haroldo Martins, Lucas Drubscky e João Paulo Sanches foram demitidos

Daniel Farias Há 29 minutos

Jogada

Taíba Brasil Bodyboarding Pro termina com recorde de inscritos e domínio de cearenses e capixabas

As finais da categoria profissional foram antecipadas para o sábado (28) devido à perda de força do swell

Redação Há 36 minutos
Danilo

Jogada

Primeiro convocado: Ancelotti confirma Danilo na Copa

Técnico se antecipa e garante a presença do defensor entre os seus convocados

Liuê Góis Há 55 minutos
joão paulo sanches

Jogada

Ceará anuncia desligamento de João Paulo Sanches

O profissional desempenhava a função de coordenador técnico do clube

Liuê Góis 30 de Março de 2026

Jogada

Brasileirão 2026: veja como está G-4 após a goleada do Athletico-PR sobre o Botafogo

Resultado teve impacto direto na tabela e mudou a configuração do G-4

Redação 30 de Março de 2026
vídeo

Jogada

Há duas semanas, Drubscky afirmou que o Ceará tinha a 'maior camisa da Série B'; relembre

O executivo foi desligado após derrota para o Retrô, em partida válida pela Copa do Nordeste

Liuê Góis 30 de Março de 2026