Ceará embarca com 22 atletas e novidade para jogo contra Ponte Preta; veja relacionados

A equipe entra em campo nesta quarta-feira (1º), às 21h, no Moisés Lucarelli/SP

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 12:28)
Jogada
Legenda: Recém-chegado, o atacante Gustavo Prado foi relacionado pela 1ª vez pelo Ceará
Foto: Lucas Catrib / SVM

A delegação do Ceará embarcou, na manhã desta terça-feira (31), para Campinas/SP, onde encara a Ponte Preta na quarta (1º), às 21h (de Brasília), no Moisés Lucarelli/SP, pela 2ª rodada da Série B. O técnico Mozart relaciou 22 atletas, incluindo o atacante recém-chegado Gustavo Prado, que pode fazer  a estreia pelo Vovô após ser contratado por empréstimo junto ao Internacional.

Em contrapartida, a comissão técnica não conta com quatro jogadores, que seguem no departamento médico. A lista do DM tem os volantes Dieguinho e Zanocelo, o meia Vina e o atacante Pedro Henrique. Já o atacante Giulio, que ganhou mais espaço na derrota para o Retrô, segue com a equipe.

A expectativa é de que a comissão técnica promova mudanças no time titular. Isso porque o Vovô chega pressionado, sem vencer há quatro jogos, e com muitas mudanças no departamento de futebol, com as saídas de nomes como Haroldo Martins (ex-CEO), Lucas Drubscky (ex-executivo). Na sequência, depois da Ponte, volta a campo no sábado (4): encara o Cuiabá, às 18h, na Arena Castelão, pela Série B.

Relacionados do Ceará para jogo contra a Ponte Preta

  • Goleiros: Richard e Bruno Ferreira.
  • Zagueiros: Eder, Luizão, Luiz Otávio Gilmar e Júlio César.
  • Laterais: Rafael Ramos, Alex Silva Fernando e Sánchez.
  • Meio-campistas: Richardson, Lucas Lima, Juan Alano, Matheus Araújo e Melk.
  • Atacantes: Matheusinho, Fernandinho, Giulio, Lucca, Wendel Silva e Gustavo Prado.
Alexandre Mota Há 32 minutos
