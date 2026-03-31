Ceará embarca com 22 atletas e novidade para jogo contra Ponte Preta; veja relacionados
A equipe entra em campo nesta quarta-feira (1º), às 21h, no Moisés Lucarelli/SP
A delegação do Ceará embarcou, na manhã desta terça-feira (31), para Campinas/SP, onde encara a Ponte Preta na quarta (1º), às 21h (de Brasília), no Moisés Lucarelli/SP, pela 2ª rodada da Série B. O técnico Mozart relaciou 22 atletas, incluindo o atacante recém-chegado Gustavo Prado, que pode fazer a estreia pelo Vovô após ser contratado por empréstimo junto ao Internacional.
Em contrapartida, a comissão técnica não conta com quatro jogadores, que seguem no departamento médico. A lista do DM tem os volantes Dieguinho e Zanocelo, o meia Vina e o atacante Pedro Henrique. Já o atacante Giulio, que ganhou mais espaço na derrota para o Retrô, segue com a equipe.
A expectativa é de que a comissão técnica promova mudanças no time titular. Isso porque o Vovô chega pressionado, sem vencer há quatro jogos, e com muitas mudanças no departamento de futebol, com as saídas de nomes como Haroldo Martins (ex-CEO), Lucas Drubscky (ex-executivo). Na sequência, depois da Ponte, volta a campo no sábado (4): encara o Cuiabá, às 18h, na Arena Castelão, pela Série B.
Relacionados do Ceará para jogo contra a Ponte Preta
- Goleiros: Richard e Bruno Ferreira.
- Zagueiros: Eder, Luizão, Luiz Otávio Gilmar e Júlio César.
- Laterais: Rafael Ramos, Alex Silva Fernando e Sánchez.
- Meio-campistas: Richardson, Lucas Lima, Juan Alano, Matheus Araújo e Melk.
- Atacantes: Matheusinho, Fernandinho, Giulio, Lucca, Wendel Silva e Gustavo Prado.