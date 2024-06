Com apoio da torcida, Seleção Brasileira realiza penúltimo treino antes da estreia na Copa América

Os jogadores da Seleção Brasileira foram recebidos com carinho pelos torcedores em Los Angeles. Centenas de fãs do futebol brasileiro aguardaram até o final do treino deste sábado (22) para celebrar os jogadores do Brasil no campus da UCLA (Universidade da Califórnia).

Os atletas corresponderam o carinho, distribuíram autógrafos e pararam para tirar fotos com os fãs. A delegação brasileira está concentrada em um hotel dentro do campus da universidade. Jogadores e integrantes da comissão técnica foram caminhando até o treino.