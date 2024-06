Cinco jogadores do Fortaleza estão no departamento médico; veja nomes e lesões

O Fortaleza tem cinco jogadores no departamento médico, de acordo com boletim divulgado pelo próprio clube na noite da última quarta-feira (26). Um deles é o meia-atacante Calebe, que passou recentemente 80 dias afastado dos gramados por conta de uma lesão.

Legenda: Calebe em ação pelo Fortaleza Foto: Kid Júnior/SVM

Marinho (estiramento muscular na coxa), Moisés (estiramento muscular na coxa) e Rossetto (edema na coxa), são os remanescentes, enquanto Martínez (estiramento ligamentar colateral medial no joelho) e Calebe (processo de fortalecimento muscular) entraram no DM.

Legenda: Marinho com a camisa do Fortaleza Foto: Thiago Gadelha / SVM

Por outro lado, o lateral-direito Dudu, que havia sido desfalque no Fortaleza nas últimas partidas por conta de um desconforto no joelho esquerdo, deixou o departamento médico e volta a ficar à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda.