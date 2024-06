Lucero comemora marca de 100 jogos pelo Fortaleza com dois gols diante do Palmeiras

O atacante Lucero viveu uma noite especial em sua carreira nesta quarta-feira (26). No jogo 100 pelo Fortaleza, diante do Palmeiras no Castelão pela Série A, o argentino foi decisivo e marcou dois gols, na vitória por 3 a 0 pela 12ª rodada da Série A.

Ele marcou ao 9 do 1º tempo e 2 do 2º tempo, dois gols de bela feitura para o Leão.

Em 100 partidas pelo Fortaleza, são 42 gols - 18 só em 2024 - e 11 assistências.

Ao fim da partida, Lucero comemorou a marca pelo clube.

"Chegar aos 100 jogos é muito difícil conseguir e consegui aqui com 1 ano e meio no clube. Se joga muitas partidas aqui no Brasil. É seguir somando. Muito feliz com a vitória em casa".

Sobre o resultado, ele comentou:

"Fizemos um jogo muito bom. Na primeira parte fizemos um gol, ficamos um pouco atrás. No segundo tempo ficamos melhor no campo, rapidamente fizemos o segundo gol e ficou mais fácil chegar à vitória".