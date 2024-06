Goleiro do Fortaleza, Santos está fora do jogo contra o Palmeiras

O goleiro Santos está fora do jogo contra o Palmeiras, nesta quarta-feira (26), pela Série A do Brasileiro. O atleta do Fortaleza não foi relacionado mais uma vez para o time de Juan Pablo Vojvoda.

O Diário do Nordeste apurou que o atleta não participou de alguns treinos por apresentar uma tendinite. O jogador foi cobiçado por Corinthians e Santos, mas o Tricolor do Pici informou que não vai negociar o goleiro.

O Fortaleza enfrenta o Palmeiras a partir das 21h30 (de Brasília), na Arena Castelão. O Diário do Nordeste e a Verdinha FM acompanham o duelo ao vivo e em tempo real.