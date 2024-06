Renato Kayzer fala sobre momento e recomeço no Fortaleza: 'muito feliz e motivado'

O atacante Renato Kayzer, do Fortaleza, comentou, em suas redes sociais, sobre seu momento no Leão do Pici. O centroavante de 28 anos, que vem sendo bastante criticado pelos gols que vem desperdiçando, postou uma mensagem onde se dizia “muito feliz e motivado” pelo recomeço no Tricolor.

“Um recomeço nunca é fácil, mas sempre é um recomeço! MUITO FELIZ e MOTIVADO, as coisas estão caminhando para o melhor, o começo do processo também sempre é árduo, mas a recompensa vem e ela é Gloriosa”, escreveu Kayzer em um post no Instagram.

Nos comentários, companheiros de equipe e dirigentes do Fortaleza enviaram mensagens de apoio ao atacante. “Você é muito importante para nós irmão! Vamos juntos por mais”, escreveu o zagueiro do Leão Titi. “Tem toda a nossa força e apoio! Vamos juntos!”, comentou Marcelo Paz, CEO do Fortaleza.

Esta é a segunda passagem do atacante pelo Leão. Na primeira vez, Kayzer não teve o mesmo destaque por onde tinha passado, o que resultou em empréstimos ao Daejeon Hana Citizen, da Coreia do Sul, e ao Criciúma, onde iniciou o ano jogando. Desde que retornou ao Fortaleza, após empréstimo ao clube catarinense, Renato Kayzer atuou em 10 jogos, mas ainda não marcou gols.