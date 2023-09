Ciel minimiza dificuldades e afirma que foco é o diferencial do Ferroviário para a final da Série D

Na tarde deste sábado (16), o Ferroviário recebe a Ferroviária, às 16h, no Estádio Presidente Vargas, para realizar o segundo e decisivo jogo da final da Série D de 2023. Com o empate sem gols na partida de ida, o Tubarão da Barra precisa de uma vitória simples para coroar a excelente campanha na quarta divisão nacional com o título da competição. Para o atacante Ciel, as dificuldades enfrentadas no torneio, com os grandes e desgastantes deslocamentos, são deixadas de lado por conta do foco apresentado pelo grupo coral.

"As dificuldades aparecem para todos. Essa dificuldade não apareceu agora. Apareceu há duas partidas. Teve essa mesma complicação de passagem, mas isso não abala a gente. Isso fortalece mais ainda. O nosso time está focado e sabe onde quer chegar. A gente está preparado para isso. Tivemos uma viagem tranquila, chegamos bem, encontramos nossa família e recarregamos nossa bateria. Tenho certeza que, com humildade e pés nos chãos, podemos conseguir esse título diante do nosso torcedor", afirmou.

Sem perder na competição, tanto em casa, quanto fora, o Ferroviário luta pelo bicampeonato da Série D e pode conquistá-lo de forma invicta, já que uma vitória ao time coral garante o troféu, enquanto um empate leva a decisão para os pênaltis. Ciel afirma que a possibilidade de conquista invicta é espetacular e só se faz possível por três pilares principais.

"É espetacular. A gente vem plantando as coisas boas desde o começo. Eu sempre falo para eles que a gente tem que ir degrau a degrau e passo a passo. Se você fizesse essa pergunta pra mim lá atrás eu não saberia explicar. Mas hoje eu posso te dizer: humildade, foco e fé. Trabalhando e não deixando nada tirar o nosso foco. Buscando os nossos objetivos dia após dia. Não tenho dúvida que diante do nosso torcedor a gente pode surpreender o adversário", disse.