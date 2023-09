Ferroviária x Ferroviário: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Ferroviário visita a Ferroviária nessa quarta-feira (13), às 20h (de Brasília), na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, São Paulo. O duelo é válido pelo jogo de ida da final do Brasileirão Série D.

O Ferroviário chega após eliminar o Caxias, depois de empatar o primeiro jogo em 1 a 1 e vencer o segundo confronto, no estádio Presidente Vargas, por 1 a 0 com gol de Ciel. A partida marcada por bastante polêmicas, garantiu o Tubarão da Barra na final da competição de forma invicta.

A Ferroviária, por sua vez, despachou o Athletic Club vencendo o primeiro jogo por 1 a 0 e o segundo duelo por 2 a 1. Os gols foram marcados por Batista, no primeiro jogo, Vitor Barreto e Felipinho, no segundo.

Para a partida, o técnico Paulinho Kobayashi vai contar com o retorno do volante Felipe Guedes, que cumpriu suspensão no último jogo, mas, em contrapartida, o goleiro Douglas Dias não vai para o jogo em decorrência de uma lesão.

LOGÍSTICA

O Tubarão da Barra enfrentou dificuldades para chegar para o jogo. Isso porque a empresa responsável pela logística da Série B sugeriu que o Ferroviário embarcasse na segunda-feira (11), às 23h30 para chegar em Araraquara somente na terça-feira (12) pela manhã. A proposta foi recusada pelo clube.

Com isso, o elenco Coral foi dividido em dois grupos para realizar a viagem para a partida. Os jogadores reservas viajaram na terça-feira (12), às 11h, com um percurso composto por três voos. Enquanto que os titulares foram às 13h em voo direto.

ONDE ASSISTIR

O jogo terá transmissão da TV Brasil e da Fsports.tv

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ferroviária: Saulo; Lucas Rodrigues, Ronaldo Alves, Gustavo Medina e Pablo Gabriel; Vitor Ricardo, Paulinho Santos e Felipinho; Thomaz, Pilar e Vitor Barreto. Técnico: Alexandre Lopes.

Ferroviário: Igor Rayan; Wesley, Alisson, Éder Lima e Mattheus Silva; Felipe Guedes, Cesar Sampaio e Tarcísio; Gabryel Martins, Kadu Barone e Ciel. Técnico: Paulinho Kobayashi.

FERROVIÁRIA X FERROVIÁRIO | FICHA TÉCNICA

Data: 13/09/2023

Horário: 20h (de Brasília)

Local: Arena Fonte Luminosa (Araraquara-SP)