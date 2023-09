Douglas Dias está fora da final da Série D e prazo de retorno é de um mês

Destaque da atual temporada do Ferroviário, Douglas Dias está fora da final da Série D. Os exames constataram uma lesão de grau II na anterior da coxa esquerda. O departamento médico coral informou que a a previsão de recuperação é para daqui um mês.

O goleiro saiu de campo na vitória diante do Caxias, no jogo de volta da semifinal do Campeonato Brasileiro Série D.

Para o lugar do arqueiro, Igor Rayan assume a titularidade, assim como já aconteceu no confronto diante da Ferroviária, nesta quarta-feira (13), que marcou o primeiro duelo da final da Série D, que aconteceu em São Paulo, na Arena Fonte Luminosa.

Defesa sólida

Na Série D, Douglas tem sido um dos principais nomes da defesa sólida do Tubarão da Barra. O arqueiro coral já contabilizou 1944 minutos em campo e tomou 11 gols no campeonato. São 23 jogos como titular e nenhuma derrota sofrida. Ajudando o time da Barra a conquistar 14 vitórias no torneio.

Boletim do Departamento Médico

Douglas: Sofreu lesão na anterior da coxa grau II

Deizinho: Incômodo no púbis

Maycon: Trauma no ombro esquerdo

Matheus Silva: Entorse tornozelo

Além dos lesionados, o zagueiro Roni Lobo fica de fora por conta do vermelho que tomou diante da Ferroviária.