Kobayashi vê Ferroviário cansado e ressalta apoio para jogo da volta: 'Torcedor tem nos ajudado'

O Ferroviário empatou sem gols com a Ferroviária-SP na Arena Fonte Luminosa, na noite de quarta-feira (13), no jogo de ida da decisão da Série D. Paulinho Kobayashi, comentou sobre a importância do apoio da torcida do Tubarão da Barra, que decide o título no Estádio Presidente Vargas. Além disso, o treinador reclamou da falta de tempo de descanso para o time.

"Não podemos deixar de jogar da maneira que nós jogamos. O torcedor tem nos apoiado bastante, o torcedor tem nos ajudado. Esse é um dos fatores que tem feito com que os atletas cresçam até mesmo dentro de casa. Então, nós temos que aproveitar esse fator casa, já que nós conseguimos, em toda a competição, bons jogos, vitórias dentro de casa. É uma oportunidade que nós temos, mas isso aí não é a certeza de ser campeão", disse o técnico em entrevista coletiva.

LOGÍSTICA

Kobayashi tem criticado, em diversas oportunidades, as logísticas de viagem que têm jogado contra o Ferroviário nas últimas partidas. Vale ressaltar que a equipe coral teve pouco tempo de descanso para o primeiro jogo da final, já que chegou em Araraquara-SP, restando menos de 24 horas para a partida.

"Acho que a maior dificuldade que tivemos hoje foi o cansaço, desgaste de viagem, até mesmo o descanso que não tivemos. Um jogo atrás do outro, viagem... Estamos fazendo duas viagens para jogar com a Ferroviária. Nós viemos e vamos voltar. [...] Essa maratona de voo, essa malha, acaba atrapalhando bastante. Uma coisa é você conseguir dormir, descansar e viajar, outra é você ter que sair na madrugada para viajar, depois ter que voltar novamente e não ter tempo para descansar. [...] Nós somos seres humanos, não somos robôs", explicou.

JOGO DECISIVO

Para o jogo da volta, Paulinho Kobayashi não vai contar com Matheus Silva, Douglas Dias e Felipe Guedes, ambos entregues as departamento médico. Além desses, Maycon também deve ser desfalque. O treinador comentou sobre os desafios de montar o time para o próxima partida.

"É difícil. Até o Maycon, acho que perdemos também. O Maycon está com um problema no ombro, talvez é fratura. Mais um atleta que nós estamos perdendo. Mas eu entendo que todos esses que entraram, todos esses que estão à disposição já deram conta do recado em outras ocasiões. Agora, acredito que não vai ser diferente. O importante é termos os pés no chão e acreditar que somos capazes de conseguir o título respeitando o adversário, mas nos empurrando dentro de casa", finalizou.

O Ferroviário volta a campo no sábado (16), às 16h (de Brasília), contra a Ferroviária-SP, em jogo válido pela partida de volta da decisão da Série D. O duelo ocorre no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza.

*Sob a supervisão de Crisneive Silveira