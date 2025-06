Cearense brilha em time da Europa e desperta interesse da seleção portuguesa

O atacante Luiz Gabriel vive seu melhor momento da carreira após ida ao futebol português. Titular e capitão do Marítimo da Ilha da Madeira, terra de Cristiano Ronaldo, o jovem tem 30 jogos na temporada, com quatro gols, nove assistências e o título do Torneio Internacional Centenário. Seu bom desempenho despertou interesse da seleção portuguesa Sub-15.

Apesar de jovem, Gabriel já tem uma vida regrada de treinamentos. O jogador conta com Leandro Monteiro, responsável por sua preparação física, além de Viola, que cuida da sua parte técnica. De férias em Fortaleza, Luiz aproveita para aprimorar sua forma física e técnica para a próxima temporada. “Estamos desenhando um cronograma técnico que inclui treinos específicos de posicionamento, tomada de decisão e resistência em jogos reduzidos. Queremos que ele retorne a Portugal ainda mais preparado", explicou Viola, seu técnico.

No Brasil, L. Gabi, como gosta de ser chamado, atuou pelo Ceará. Em 2019, foi artilheiro das categorias de base do clube com 38 gols em 30 jogos, conquistando a Taça Alagoas e a Copa LFA. Em 2021, foi campeão cearense Sub-11 de futsal.