Ceará x Fortaleza: veja raio-x de gols das equipes nos Clássicos-Rei de 2023

Ceará e Fortaleza se enfrentam no último Clássico-Rei de 2023 neste sábado (4). A Arena Castelão vai receber o jogo que definirá o campeão estadual. Os dois maiores times do estado já se enfrentaram quatro vezes neste ano. Além do Cearense, também se encontraram na Copa do Nordeste. O Alvinegro leva vantagem em gols marcados e é mais decisivo no 1º Tempo. Já o Tricolor consegue maior recuperação na etapa final. Veja dados.

O Alvinegro balançou as redes do maior adversário sete vezes. O time comandado por Gustavo Morínigo marcou seis desses gols no primeiro tempo dos jogos. Os atacantes Erick (3) e Guilherme Castilho (2) foram os maiores marcadores.

Caíque Gonçalves também deixou o dele na etapa inicial da semifinal do Nordestão disputada entre os times. Já o lateral Danilo Barcelos fez o único da equipe em clássicos em 2T, na primeira partida da final do Cearense. Entre os cinco tentos sofridos pelo Ceará, dois ocorreram no 1T e três na última etapa.

O Fortaleza ganhou o primeiro jogo da final do Cearense por 2 a 1. Também foi o primeiro Clássico-Rei vencido pela equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda em 2023. Diante do maior rival, a equipe marcou seis tentos, sendo um contra. Nenhum marcador se repetiu.

A maioria ocorreu no segundo tempo, com os atacantes Thiago Galhardo e Lucero, o meia Caio Alexandre e o zagueiro Titi (contra) fizeram um cada. Já os meias Lucas Sasha e Calebe assinaram no 1T. No entanto, o Leão do Pici teve as redes balançadas oito vezes. Dessas, seis foram no primeiro período e dois no último. Apesar de estar atrás em Clássicos-Rei, o Tricolor tem o melhor ataque entre times da Série A, segundo o site Sofascore. Foram 45 gols marcados e 17 sofridos.

As duas equipes marcaram em todos os duelos. O único período sem gols ocorreu na Fase de Grupos do Nordestão. As equipes voltam a se enfrentar neste sábado (8), na Arena Castelão. O duelo decisivo vale o título do Campeonato Cearense, às 16h (de Brasília). O Diário do Nordeste e a Verdinha FM acompanham o jogo em tempo real.

GOLS DE CEARÁ E FORTALEZA EM CLÁSSICOS-REI DE 2023

Cearense

Ceará 2 - 1 Fortaleza (5ª rodada)

1T - Guilherme Castilho e Erick

2T - Thiago Galhardo

Fortaleza 2 - 1 Ceará (Final 1)

1T - Lucas Sasha

2T - Caio Alexandre e Danilo Barcelos

Copa do Nordeste

Ceará 2 - 0 Fortaleza (Fase de Grupos)

1T - Guilherme Castilho e Erick

2T - Sem gols

Fortaleza 2 a 3 Ceará (Semifinal)

1T - Erick, Calebe, Caíque

2T - Titi (contra) e Lucero