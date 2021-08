Ceará X Flamengo será transmitido ao vivo pela TV Verdes Mares; veja data e horário

A TV Verdes Mares transmite ao vivo a partida entre Ceará x Flamengo neste domingo (22). O confronto é válido pela 17ª rodada da Série A do Brasileiro e ocorre na Arena Castelão, em Fortaleza, a partir das 16h.

No Diário do Nordeste, o torcedor pode acompanhar o confronto em tempo real. Com uma hora de antecedência, o veículo vai apresentar bastidores, escalações e as movimentações do palco da partida. A Rádio Verdes Mares também transmite tudo ao vivo, com análise dos Craques da Verdinha nos programas esportivos.

Na tabela de classificação, o Vovô está na 8ª posição, com 23 pontos. O time carioca surge em 5º, com 27.

Ceará x Flamengo

Competição: Série A do Brasileiro - 17ª rodada

Data: 22.08.2020

Horário: 16h

Estádio: Arena Castelão, em Fortaleza