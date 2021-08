Yony González não avança em acordo com Santos e deve seguir no Ceará

O atacante Yony González não avançou em negociação com o Santos e deve seguir no Ceará. O atleta estava na mira do Peixe e tinha a liberação do clube cearense, mas não acertou os detalhes.

A informação é do jornalista André Hernan, do ge. O próprio jogador teria solicitado condições que dificultaram o desfecho positivo com a equipe paulista comandada pelo técnico Fernando Diniz.

Vale ressaltar que o colombiano pertence ao Benfica, de Portugal. Como a equipe não tinha pretensão de utilizá-lo, o emprestou ao Vovô. Sem espaço com o treinador Guto Ferreira, não terá uma transferência atrapalhada pela diretoria alvinegra caso tenha um interessado no mercado.

Yony no Ceará

Com status de grande reforço, Yony recebeu diversas chances no Ceará, mas não conseguiu o melhor desempenho. Ao todo, participou de 19 jogos e não marcou gol, seja Estadual, Sul-Americana, Copa do Nordeste, Copa do Brasil ou Série A.

A última vez que esteve em campo foi no dia 17 de julho, quando entrou no 2º tempo contra o Athletico-PR, pelo Brasileirão. Na ocasião, atuou por 27 minutos em vitória na Arena Castelão.

A chegada de reforços para o ataque também diminuiu as oportunidades concedidas para Yony. No momento, o time tem mais 11 opções para o setor: Airton, Cléber, Erick, Hélio Borges, Jacaré, Jael, João Victor, Lima, Stiven Mendoza, Rick e Wendson.